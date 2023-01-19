سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم بـ "مني أركو مناوي" حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس لجنة الاتصال السياسي بقوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، حيث تناول اللقاء بحث تطورات العملية السياسية الجارية حالياً في السودان.

وقد أكد السفير هاني صلاح على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، لافتاً إلى العلاقات الأزلية والتاريخية التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه بأن تشهد الفترة القادمة تحقيق التوافق المرجو بين كافة الأطراف السودانية، والمضي قدماً بنجاح في الفترة الانتقالية.

كما أعرب حاكم إقليم دارفور عن اعتزازه بما تقوم مصر من جهود في السودان على كافة الأصعدة لسرعة التوصل إلى توافق بين كافة القوى والمكونات السياسية السودانية.