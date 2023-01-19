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سفير سنغافورة يزور ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية.. صور

الخميس، 19 يناير 2023 04:07 م
سفير سنغافورة يزور ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية.. صور جانب من الزيارة
بورسعيد محمد فرج

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استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس، سفير سنغافورة لدى القاهرة، فى إطار جولته التفقدية لزيارة المشروعات المقامة بمنطقة شرق بورسعيد، حيث كان فى استقباله اللواء محمد أحمد مساعد نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.
 
وقد قدم شرحاً وعرضاً عن المنطقة الاقتصادية وموانئها والمناطق الصناعية التى تضمها المنطقة والمشروعات المقامة بها كما تم شرح الحوافز والمنح الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
 
وعقب انتهاء العرض التقديمي تفقد السفير ميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة والمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية، حيث توجه لأحد المصانع المقامة فعلياً بالمنطقة الصناعية وتفقد خطوط الإنتاج بالمصنع. 
 
وخلال الزيارة الميدانية استمع سفير سنغافورة لعرض تفصيلي عن المنطقة الصناعية ومشروع توطين صناعة السيارات وأعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعيه وظهيرها.
 
الزيارة
جانب من الزيارة

جانب من زيارة سفير سنغافورة بميناء شرق بورسعيد
جانب من زيارة سفير سنغافورة بميناء شرق بورسعيد

خلال الزيارة
خلال الزيارة

 


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