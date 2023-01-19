رئيس غرفة الحبوب: الحكومة حريصة على دعم الفلاح بزيادة سعر توريد القمح

كتب - إسلام سعيد

أشاد النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بقرارات الحكومية الأخيرة والتي تهدف لزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدعم المزارعين وتساعد في زيادة المساحات المزروعة سنويًا.

وأكد في تصريحات خاصة حرص الحكومة على دعم الفلاح و تيسير العمل لمنظومة المخابز طوال الوقت وتوفير الدقيق كافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون الى 275 مليون رغيف يوميا وصرفهم للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف ،حيث تتحمل الحكومة فارق تكلفة إنتاج الخبز.

وأشار إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 6 أشهر حيث إن التيسيرات التى اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أولا بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى.

وقال النائب طارق حسانين، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.