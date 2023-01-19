رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكرانى

كتب محمد جمال

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة .. بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تطويرها.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع.

كما أكد النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم العون لشعوب العالم كافة في مختلف الظروف .. مشدداً على دعم دولة الإمارات لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.

كما قدم تعازيه إلى الرئيس فلوديمير زيلينسكي في مقتل دنيس موناستيرسكي وزير الداخلية الأوكراني وعدد من المسؤولين والمدنيين إثر حادث تحطم طائرة.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني وإلى دوره الفاعل من أجل السلام.