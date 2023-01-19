اليوم السابع
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رئيس بولندا: زيلينسكي يطالب "الناتو" بضمانات أمنية

الخميس، 19 يناير 2023 03:00 ص
رئيس بولندا: زيلينسكي يطالب "الناتو" بضمانات أمنية الرئيس البولندى أندريه دودا
وكالات

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قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية من حلف "الناتو".

وقال دودا: "تحدثنا عن قمة "الناتو" المستقبلية في فيلنيوس وأخبرنا فلاديمير زيلينسكي أنه يمكننا أن نؤكد له أن أبواب "الناتو" لا تزال مفتوحة لأوكرانيا، وأننا ندعم عضوية أوكرانيا في "الناتو" مستقبلا. وقال فلاديمير: شكرا يا رفاق، أنا ممتن، ولكن بصراحة، لا أريد أن أسمع نفس القصة مرة أخرى، أحتاج إلى ضمانات. أستطيع أن أفهم أنه لا يمكنكم الآن الموافقة على العضوية الكاملة في "الناتو" لأننا في حالة حرب، بناء على المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي هذا مستحيل، لكني بحاجة ضمانات لبلدي، أحتاج ضمانات أمنية، أرجو التحدث مع أعضاء "الحلف"، لأننا بحاجة إليها على الفور".

وأشار إلى أن زيلينسكي يرغب في الحصول على الضمانات من "الناتو" خلال قمة الحلف المقبلة في فيلنيوس.

ونقل دودا عن زيلينسكي قوله: "إذا قررتم منحنا هذه الضمانات خلال قمة "الناتو" المقبلة، فسيكون هذا نجاحا حقيقيا لحلف "الناتو" وأوكرانيا. وهذا أمر مهم".


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