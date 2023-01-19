رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى "مجلس الأمناء".
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادىالخميس، 19 يناير 2023 01:40 م
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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