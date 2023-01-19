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رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى

الخميس، 19 يناير 2023 01:40 م
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى "مجلس الأمناء".

مصطفى مدبولي

الحكومة

مجلس الوزراء

توصيات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس



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