اليوم السابع
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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

الخميس، 19 يناير 2023 10:36 ص
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها الجديد، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.
 
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في مقر وكالة الفضاء المصرية، وحرصه على حضور اجتماع مجلس إدارتها، لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوكالة، مؤكداً أن الدولة تُقدر الدور الحيوي الذي يقوم به هذا الصرح العلمي البارز وتدعم جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
من جانبه، استعرض الدكتور شريف صدقي عدداً من الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية، وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، بما في ذلك تجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى موقف الاتفاقات التي تبرمها الوكالة مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم، لتعزيز علاقات التعاون، وتبادل المعرفة، وتأهيل الكوادر ومواكبة أحدث المستجدات في علوم الفضاء.
 
كما تطرق الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى موقف تنفيذ "المدينة الفضائية" التي تستهدف الدولة من خلالها ايجاد كيان علمي متكامل يضم المبنى الرئيسي للوكالة، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
 
وعرض الدكتور شريف صدقي أيضاً موقف تنفيذ مبنى "وكالة الفضاء الأفريقية"، ضمن مكونات "المدينة الفضائية"، والتى تتولى مصر إنشاؤها لتكون مقراً لهذا الصرح الاقليمي،  بما يعزز ويشير إلى الدور الفعال الذي تقوم به مصر في دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء في القارة الافريقية، موضحاً في هذا الصدد أنه تم سيتم الانتهاء قريباً من إنشاءات الوكالة.
 
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SLM_4771

وكالة الفضاء المصرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

علوم الفضاء



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