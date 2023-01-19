دانى ألفيس يمثل امام الشرطة الإسبانية لاتهامه بالاعتداء على سيدة فى برشلونة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ميديو تيمبو" الإسبانية إن إسبانيا اعتقلت مدافع منتخب البرازيل السابق دانى ألفيس للادلاء بشهادته حول اتهامه بالاعتداء جنسيا على امرأة فى ملهى ليلى فى برشلونة ديسمبر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا فى اقليم كتالونيا قالت فى بيان لها إن محكمة برشلونة فتحت تحقيق الشهر الماضى فى جريمة اعتداء جنسى نتيجة شكوى قدمتها امرأة ضد اللاعب دانى ألفيس.

وقالت الصحيفة إن دانى ألفيس سيمثل كمتهم أمام الشرطة الكتالونية التى تحقق فى القضية ، وذلك بعد 15 يوما من تقديم الشكوى فى 2 يناير من امرأة قالت إنه لمسهابشكل غير لائق.

وكان ألفيس قال فى وقت سابق أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت، لكنه نفى ارتكاب أي اعتداء، وقال قناة "إنتينا 3" الإسبانية الأسبوع الماضي إنه لم يرى تلك المرأة من قبل.

وكان دانى ألفيس أبدى سعادته الشديدة بعد ظهور اسمه ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة فى بطولة كأس العالم 2022.

وعلق البرازيلى فى فيديو مصور عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" على اختياره ضمن القائمة، وقال: "اليوم هو يوم النصر".