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حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ مشروع محطة معالجة جزيرة أبو صالح شرق النيل

الخميس، 19 يناير 2023 05:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ مشروع محطة معالجة جزيرة أبو صالح شرق النيل حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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بصمة واضحة للجميع وضعتها مبادرة حياة كريمة فى محافظة بنى سويف، حيث مستهدف تنفيذ 1616 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزى ببا وناصر ببنى سويف.
 
وتشهد قرى شرق النيل ببنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركزى ناصر وببا، وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء محطة معالجة جزيرة أبو صالح شرق النيل بطاقة 2000 م3/يوم، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً أعمال الخراسانات وأحواض النهوية والتجفيف والترسيب، وذلك ضمن أكثر من 15 مشروعاً يتم تنفيذها فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز ناصر تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بأبو صالح، والتى يتم إنشاؤها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن 17 مشروعا بقطاع الصحة يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

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