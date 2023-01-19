حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ مشروع محطة معالجة جزيرة أبو صالح شرق النيل

بنى سويف- هانى فتحى

بصمة واضحة للجميع وضعتها مبادرة حياة كريمة فى محافظة بنى سويف، حيث مستهدف تنفيذ 1616 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزى ببا وناصر ببنى سويف.

وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بأبو صالح، والتى يتم إنشاؤها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن 17 مشروعا بقطاع الصحة يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.