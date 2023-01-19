حياة كريمة بالأقصر.. استكمال أعمال تجهيز مجمع خدمات المواطنين بقرى النمسا

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، إنه يجرى العمل بمجمع خدمات المواطنين بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم تقديم ملاحظات الدهانات بالمجمع تحت إشراف المهندس أحمد سعيد وأحمد عبد الخالق من هيئة التعمير، ويتكون المبنى من المصالح الحكومية المختلفة، ففي الطابق الأرضي مركز تكنولوجى والطابق الأول علوي يتكون من "سجل مدنى - مكتب شهر عقارى - مكتب للتموين - مكتب بريد"، والطابق الثانى علوى يتكون من "وحدة محلية لمجلس قروي النمسا - وحدة تضامن اجتماعي"، وجارى العمل بكل جدية بجميع المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية بالنمسا.

وأضاف رئيس مجلس قروي النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية النمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة، وتم العمل به تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يجرى العمل على مدار الساعة فى مشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة صب أرضية الدور الأرضي في مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، والتي تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، والشركة المنفذة شركة مدكور بحضور كل من المهندس أيمن خميس مدير موقع مدكور، والمهندس علاء علي والمهندس مصطفي عبدالعليم، والمهندس أحمد عطية والمهندس ربيع سيد أحمد من شركة مدكور والمقاول سعد عنتر، وتحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا.



الدهانات فى مركز خدمات المواطنين بالنمسا



الدهانات فى مركز خدمات المواطنين بقرية النمسا



دهانات مركز خدمات المواطنين بقرية النمسا



مجلس قروى النمسا يستكمل العمل بمجمع خدمات المواطنين