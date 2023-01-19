حملات نظافة مكثفة بمحيط كنائس الأقصر مع احتفالات عيد الغطاس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رفعت رئاسة مجلس مدينة الأقصر درجة الإستعداد، اليوم الخميس، تزامناً مع احتفال الأخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد، وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة التابعة للمدينة لتكثيف حملات النظافة، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، لرفع كفاءة مستوى النظافة.

وفي هذا السياق، نفذت قطاعات النظافة بأحياء مدينة الأقصر، حملات نظافة عالية المستوي خارج أسوار الكنائس استعدادا لاستقبال أعياد الغطاس، والذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى التي تخص السيد المسيح، حيث خرجت الحملات بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، برفقته سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش.

وشدد الدكتور علي الشرابي رئيس المدينة، على رؤساء الأحياء بمراجعة حالة النظافة والإنارة بمحيط الكنائس ودور العبادة ، ورفع كفاءة حدائق العاصمة والأماكن العامه، مطالبا رؤساء الأحياء بنشر عمال النظافة في الفترة المسائية بنفس كثافة الفترة الصباحية خلال الاحتفالات، موجهاً التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة الأقباط بمدينة الأقصر بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

ويحتفل أقباط محافظة الأقصر، بعيد الغطاس المجيد، والذى يعد أحد الأعياد السيدية الكبري التي تخص السيد المسيح، فيما يحرص الأقباط على ممارسة الطقوس المسيحية الدينية والشعبية التاريخية، مثل تناول بعض الأكلات التاريخية المحببة لدى المسيحيين في هذه المناسبة، فضلًا عن إقامة مظاهر الاحتفالات والصلوات داخل الكنائس والأديرة.

ووسط فرحة عارمة من الأطفال الصغار بالعيد قاموا بشراء أعواد القصب واليوسفي والبرتقال والشموع بداخلهم وصنعوا منها أشكال وهدايا للزينة، كما يرددون أنغام عيد الغطاس المجيد، وتعد «البلابيصا» والقصب مع القلقاس، هي من أساسيات احتفالات عيد الغطاس المجيد، الذي يحتفل به أقباط مصر، الليلة ومن هذه العادات الشعبية والفلكلورية للغطاس «البلابيصا»، ومنها ما يحرص عليه الأقباط حتى الآن، رغم التقدم التكنولوجى حيث إنه كما يشتهر عيد الغطاس ببعض الأكلات.