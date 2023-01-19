حملات تفتيشية مفاجئة على بقالى التموين بمركز مشتول السوق فى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين مشتول السوق برئاسة نشوى رابح مدير عام الإدارة ومجدى أمين رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر ضد المخالفين وجاءت على النحو التالى:

- محضر رقم 303 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة تموينية لعدم ممارسة النشاط التموينى.

- محضر رقم 304 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة تموينية لعدم ممارسة النشاط التموينى.

- محضر رقم 305 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد صاحب محل بقالة تموينية لعدم ممارسة النشاط التموينى.

- محضر رقم 306 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد صاحبة محل بقالة تموينية لعدم ممارسة النشاط التموينى.

- محضر رقم 307 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد صاحب مشروع جمعيتى لعدم ممارسة النشاط التموينى.

- محضر رقم 410 لسنة 2023 جنح مشتول السوق ضد مواطن لتجميعه عدد 13 شيكارة دقيق بلدى 87.5% زنة 50 كجم مدعم بغرض بيعهم فى السوق السوداء.