جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتى تهريب 20 كيلو مشغولات فضية وهواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولتى تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية و قانون الإستيراد والتصدير رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ع . ح . ع مصري الجنسية والراكبة ا . ي . ا مصرية الجنسية والتى اتجهت للخروج بمفردها من باب صالة الوصول، وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب و رسوم أجابت بالنفي وعند مطالعة جواز سفرها إتضح أنها زوجة الراكب وظهرت عليها علامات القلق والارتباك وتم مواجهتها بأنها زوجة المذكور فأقرت بذلك، وأفادت بأن بحوزتها إكسسوار حريمي.

وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد علي حنيش وأشرف صفاء الدين وهدير عبدالمنعم مأموري الفحص بالأشعة تم تأكيد صحة الاشتباه، وبالعرض علي سامح شرباش مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف مصطفى حسين رئيسي الوردية، ومحمود عبد الحميد مأمور الحركة و حازم عطا الله رئيس قسم الأمن الجمركي بتفتيش حقائب الراكب والراكبة وتفتيش الراكب ذاتيا، وتكليف أمنية عبدالنبى بتفتيش الراكبة ذاتيا، فتبين وجود 17 كيلو جرام من المشغولات من معدن فضي وأصفر اللون يشتبه أن يكون ثمين مخبأة بين طيات الملابس و 200 جرام من المشغولات وبالتفتيش الذاتى للراكب تبين وجود 3 كيلو جرام من المشغولات الفضية بالتفتيش الذاتى للراكبة مخبأة على جسدها بإجمالي 20 كيلوجرام من المشغولات، وقدرت القيمة الجمركية بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين 404 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثانية، واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة خطوط فلاى دبي، أشتبه جورچ شاكر رئيس الوردية في الراكب م . ى . ح، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبدالحافظ وأشرف صفاء الدين فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض علي سامح شرباس مدير الجمرك قام بتشكيل لجنه من مصطفي حسين رئيس الوردية، وبسيوني الأحول مأمور الحركة ومحمود فيالة بمكافحة التهرب الجمركي ومحمد عثمان بالأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 12 هاتف محمول مخبأة بين طيات ملابسه،

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 167 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 1 و 2 لسنة 2023 .