تغيب زوجة الإبراشى عن جلسة طعنها على عدم محاكمة الطبيب المعالج لزوجها

كتب أحمد إسماعيل

بدأت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف، اليوم الخميس، نظر جلسات طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار النائب العام، بألا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس، لاتهامه بالتسبب بالإهمال فى علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب فى وفاته.

وشهدت جلسة اليوم تغيب سحر شراقى زوجة الإعلامى الراحل وائل الابراشي عن الحضور، فيما حضر دفاع أسرة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى المستشار جميل سعيد مبكراً.

وعلى هامش الجلسة السابقة قالت زوجة الإبراشى فى تصريحات صحفية، أنهم طلبوا استدعاء الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا للاستماع لشهادته، والحصول على صورة ضوئية من التقارير الطبية للإعلامى الراحل، ورفضت التحدث عن باقي تفاصيل الجلسة تاركة ذلك لمحاميها جميل سعيد، فيما رفض محاميها التحدث لوسائل الإعلام عن تفاصيل الجلسة.

وكان تقدم جميل سعيد المحامى بالنقض، وكيلًا عن أسرة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، بالطعن بالاستئناف على قرار النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الراحل ضد الدكتور شريف عباس المعالج للإعلامي الشهير، والتي انتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية.

وأوضح جميل سعيد، أن جهات التحقيق قبلت الاستئناف بالطعن، وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى مختصة في محكمة الجنايات لنظر القضية.

وكانت سحر أحمد أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الطبيب المعالج للراحل، وذلك بتهمة الإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.

وذكرت أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي في بلاغها ضد الطبيب المعالج، صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، بأن الطبيب اغتال المرحوم وائل الإبراشي على سند من القول: جريمة قتل مكتملة الأركان راح ضحيتها الإعلامي المرحوم وائل الإبراشي ارتكبها الطبيب مع سبق الإصرار والترصد، حيث خدع الطبيب المبلغ ضده المرحوم وائل الإبراشي، بأن لديه أقراص سحرية اكتشفها تشفي من كوفيد خلال أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيء زيادة.