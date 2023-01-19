تعليم الكبار بكفر الشيخ: نتعاون مع كل الجهات لمحو الأمية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد إبراهيم غنيم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بكفر الشيخ، أنه بحث كل أوجه التعاون مع المديريات المتعددة، للتعاون مع الفرع، للمساهمة فى محو الأمية وتعليم الكبار فى قرى مراكز المحافظة، سواء كليات جامعة كفر الشيخ، ومديرية الشباب والرياضة والتضامن، والأوقاف، وكل الجهات الشريكة، لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف غنيم، لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش مع الدكتور عبد الرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، المجهود المبذول من قبل الجامعة في مجال محو الأمية، مؤكداً أن هناك مساهمة كبيرة من طلاب وطالبات الجامعة في إنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار ودورهم الرئيسي في تنفيذ المشروع القومى لإعلان مصر خالية من الأمية انطلاقا من رؤية الدولة المصرية 2030، في إطار إستراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع لافتًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

وأكد غنيم أنه عقد مجموعة من القاءات مع مديرى الإدارات الداخلية والخارجية بفرع الهيئة العامة لتعليم بكفرالشيخ، للتأكد على عمل المدرسين بالفصول، كما عقد لقاءات مع وكلاء وزارة الأوقاف والشباب والرياضة، لبحث موقف مشاركة كل جهة في مشروع تعليم الكبار 1887 فصلا، بعدد دارسين مقيدين بالفصول 13209 دارساً، وتم اجراء امتحان تنشيطي لـ 1900 دارس خلال شهر يناير الجاري.

وأضاف إبراهيم غنيم مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفر الشيخ أنه حريص على تفقد سير العمل بالإدارات المتعددة بالمدن لمتابعة الامتحانات بالفصول، ومدى تفعيل دور الجهات الشريكة، والتأكيد على الالتزام بتعليمات الهيئة.



ابراهيم غنيم مديرعام هيئة تعليم الكبار بكفرالشيخ وتفقد سير العمل بالإدارة لمتابعة



اجتاماع مع منسقي الكليات



اداء الكبار للامتحانات بفصول محو الامية



اداء كبار السن للامتحانات



التواصل مع الادارات المختلفة



جانب من اداء الامتحانات



جانب من الحضور من السيدات



عقد اجتماع تعاون بين رئيس جامعة كفر الشيخ ومدير فرع هيئة تعليم الكبار



لجان لمتابعة الامتحانات