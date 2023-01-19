اليوم السابع
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تزامنا مع احتفالات عيد الغطاس.. القلقاس هيظبط وزنك وأمعاءك

الخميس، 19 يناير 2023 11:00 ص
تزامنا مع احتفالات عيد الغطاس.. القلقاس هيظبط وزنك وأمعاءك القلقاس
كتبت فاطمة ياسر

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القلقاس من الخضراوات النشوية المفيدة، ويكثر تناوله خلال احتفالات عيد الغطاس، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية ومنها الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات سى وE، وهذا يجعله من الأطعمة المفيدة والمهمة لصحة الجسم، وفقا لموقع healthline.
 
والقلقاس غنى بالعناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل البروتين، المنجنيز، وفيتامين ب 6، وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، والنحاس، وفيتامين سي، الفوسفور، المغنيسيوم.
 
ونستعرض خلال التقرير التالى فوائد القلقاس ومنها..

- السيطرة على نسبة السكر فى الدم

يحتوى على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة للتحكم فى نسبة السكر فى الدم، ومنها الألياف والنشا المقاوم، فالألياف هى كربوهيدرات لا يستطيع الإنسان هضمها، ونظرًا لعدم امتصاصه لا يؤثر على مستويات السكر فى الدم، ويمنع ارتفاع نسبة السكر فى الدم بعد الوجبات، أما النشا المقاوم لا يستطيع الإنسان هضمه وبالتالى لا يرفع مستويات السكر فى الدم.
 

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تساعد الألياف والنشا فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل نسبة الكوليسترول الضار فى الدم.

- خصائص مضادة للسرطان

يحتوى على مركبات نباتية تسمى بوليفينول القادرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

- فقدان الوزن

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون فى الجسم.

 

- مفيد لصحة الأمعاء

يحتوى على الكثير من الألياف والنشا المقاوم، فقد يكون مفيدًا لصحة الأمعاء، وبما أن الجسم لا يهضم الألياف والنشا المقاوم لذلك يبقى فى الأمعاء.

 


القلقاس

فوائد القلقاس

عيد الغطاس



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