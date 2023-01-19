تحديث الصناعة: تركيب 141محطة شمسية فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية

كتب إسلام سعيد

نظم مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم للمتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمية، ورشة عمل بحضور وفد من خبراء معهد فراونهوفر الألماني لأنظمة الطاقة الشمسية، لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتدريب كوادر الشركات المحلية العاملة في مجال الطاقة الشمسية والمطورين العقارين والصناعيين، وذلك عن طريق تبادل الخبرات وفتح الأبواب أمام التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع البناء بشأن تعزيز تقنيات واقتصاديات البناء بدمج الخلايا الكهروضوئية (BIPV).

واستعرض في البداية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم انجازات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي ينفذه المركز، وبدعم من عدة جهات علي رأسها السفارة اليابانية وذلك لتطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية في القطاعات المختلفة (الصناعي – التجاري – السياحي –السكني- التعليمي – المباني العامة).

وقال المهندس محمد عبد الكريم إنه تم تركيب 141 محطة شمسية في الفترة من 2018 إلي 2022 بواقع أكثر من 16 ميجاوات في 17 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن المشروع كان له دورا هاما وفعال في تصميم وتركيب خلايا الطاقة الشمسية في عدة فنادق في مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات الدولة المصرية لعقد مؤتمر قمة المناخ 27 Cop والتي تسعي الدولة لتحويلها إلي نموذج متكامل لمدينة خضراء مستدامة، ويأتي ذلك نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة والاهتمام الملحوظ من القيادة السياسية في مصر بقضية تغير المناخ، ودراسة تأثيرها على مستقبل الشعوب والأجيال القادمة.

ونوه المهندس محمد عبد الكريم بحصول البرنامج علي جائزة المعهد البريطاني لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الإحتباس الحراري،

وأشار عبد الكريم إلى أن أحد الأهداف القومية للمشروع هو زيادة نسبة المكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بإيجاد فرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.

وأعرب المهندس محمد عبد الكريم في ختام ورشة العمل عن أمله في تتضافر الجهود وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق الإعتماد علي الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبها عرضت مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الدكتورة هند فروح أبرز انجازات المشروع خلال ورشة العمل وما تم تحقيقه منذ انطلاقه على مدار السنوات الماضية، إلى جانب اتجاه مشروع نظم الخلايا ابشمسية لتنفيذ عدد من المشروعات لمواقع استراتيجية في عدد من المحافظات المصرية من خلال طرح 6 مناقصات عامة.

فيما عرض خبراء معهد فراونهوفر الألماني خلال ورشة العمل تقنيات واقتصاديات البناء بدمج الخلايا الكهروضوئية (BIPV) من أجل تعميم استخدمها في المشروعات الجديدة في مصر.