تاجر مخدرات يعترف باستخدام مخدر الحيوانات فى تصنيع الحشيش بـ 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه فى مدينة 6 أكتوبر لاتهامه بتصنيع مخدر الحشيش، أنه اشترك مع صديقه الهارب فى تصنيع المخدر، باستخدام مادة الكيتامين، الخاصة بتخدير الحيوانات، بالإضافة إلى مواد أخرى.

أضاف أنه وصديقه استأجرا شقة بمدينة 6 أكتوبر، وحولاها إلى وكر لتصنيع الحشيش، وترويجه بين عملائهما، واعترفا أن كمية الحشيش الجاهزة المضبوطة بحوزتهما كانا يستعدان لترويجها بين المتعاطين.

كما اعترف المتهم بحيازة طبنجة وسلاح أبيض بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بضبط المتهم الهارب.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر واتخاذها وكرًا لتصنيع مادة الحشيش المخدر والاتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته (2,300 كيلو جرام من مخدر الحشيش -80 أمبول لمخدر الكيتامين – طبنجة – أسلحة بيضاء - أدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بتصنيعه للمواد المخدرة باستخدام المواد المخدرة والأدوات المضبوطة بقصد الاتجار بها بالاشتراك مع آخر (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "له معلومات جنائية") جارى العمل على ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.