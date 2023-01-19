الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجراً الخميس، 19 يناير 2023 07:11 ص الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الكلية الحربية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى الكلية الحربية الكليات العسكرية زيارة الرئيس للكلية الحربية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة أبو ظبى التشاورية الأربعاء، 18 يناير 2023 09:38 م نائب رئيس البرلمان العربى يوجه التحية للرئيس السيسي لدعوة لعقد قمة ثلاثية الأربعاء، 18 يناير 2023 04:00 م تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها الأربعاء، 18 يناير 2023 03:44 م الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يشاركان فى مجلس قصر البحر بأبو ظبى الأربعاء، 18 يناير 2023 03:39 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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