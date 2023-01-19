اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بسام راضى: الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجراً

الخميس، 19 يناير 2023 07:11 ص
بسام راضى: الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجراً الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الكلية الحربية.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى

الكلية الحربية

الكليات العسكرية

زيارة الرئيس للكلية الحربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة