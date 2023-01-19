بدء إنشاء سور بطريق المنطقة الأثرية بسقارة فى البدرشين.. فيديو

كتبت - مرام محمد

بدأت محافظة الجيزة أعمال إنشاء سور بطريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين والجاري رصفه بطول 700م، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالحفاظ على تلك المنطقة الأثرية، ومراعاة خصوصيتها التراثية والاقتصادية، والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة بها.

ويشهد الطريق أعمال تطوير شاملة، بطول 2.5 كم بداية من منطقة مثلث سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، تستهدف رصف وتوسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16 م بدلا من 8م، وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة، وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس المركز.

ويعد طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة من أهم الطرق التي يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز البدرشين؛ كونه يعد محورا حيويا لأهالي المركز، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية بالمدينة.

وتواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية بمركز ومدينة البدرشين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ويشهد مركز البدرشين، أعمال رصف وتطوير شامل لـ5 شوارع هامة، وهي شوارع الجمهورية، وصيدناوى، والمستشفى، والإدارة الصحية، وعباس عناني، تشمل أعمال تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.