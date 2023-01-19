بحثا عن الكنز.. تجديد حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 9 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ل اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى دائرة القسم.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).