بحثا عن الكنز.. تجديد حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 9 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى دائرة القسم.
كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).
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