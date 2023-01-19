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بحثا عن الكنز.. تجديد حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة

الخميس، 19 يناير 2023 11:22 ص
بحثا عن الكنز.. تجديد حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة أرشيفية - التنقيب عن اثار والحبس
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 9 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى دائرة القسم. 
 
 
كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك  أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).
 
 
 
 
 

اثار

تنقيب

تنقيب عن الاثار

حوادث التنقيب عن الآثار



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