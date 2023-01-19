انطلاق حملة التحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام بأسيوط السبت

أسيوط- فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار والجدري في الأغنام، بدءًا من السبت المقبل 21 يناير وحتى تحقيق المستهدف وهو تحصين 133 ألف رأس أبقار وأغنام بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها ، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات ومنع انتشار العدوى والعمل على تقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين ، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور صلاح علي قطب مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأكد المحافظ ،أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، وتوفر أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب عل تنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط ،أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار ومرض الجدري في الأغنام، وتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض، لافتًا إلى أن المستهدف تحصين 87 ألف رأس أبقار و46 ألف أغنام وماعز من خلال لجان ثابتة ومتحركة وقد وفرت المديرية مستلزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين وخلافه مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به فرق التحصين في التوعية والوقاية من الأمراض الوبائية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين، بناءًا على توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية محافظ أسيوط مناشدًا مربى الحيوانات بالتعاون مع فرق التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية.