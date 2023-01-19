بدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بالوقوف دقيقة حدادا على وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني وعضوين سابقين بالمجلس، ثم تم تلاوة النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.

يشارك في الجلسة أكثر من ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 128 عضوا ، فيما تغيب 6 نواب بعذر، كما تغيب عدد آخر بدون عذر.

ويعيش لبنان منذ قرابة 80 يوما في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات عقدت بدء من 29 سبتمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ 86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد في أي من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتي يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.