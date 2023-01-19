القوى العاملة: حسم 489 ألف و920 شكوى منذ عام 2011

كتبت - مرام محمد

حققت وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالإستجابة في الرد على شكاوى المواطنيين مُعدل إنجاز بنسبة 100%، بحسب مؤشر أداء منظومة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء.

وقال بيان صحفي اليوم الخميس إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمتابعة السيد وزير القوى العاملة بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين فقد استطاعت "الوزارة" تحقيق هذا المُعدل الكبير.

وبحسب البيان أشاد الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة بأداء العاملين بإدارة خدمة المواطنين وثَمَن جهود الإدارات المركزية المعنية، ومديريات القوى العاملة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة للوزارة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تتعلق بعمل "الوزارة" في اسرع وقت.

وأشار د. مظهر سيد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة أن إجمالي عدد الشكاوي الورادة للوزارة منذ عام 2011، وحتى بداية 2023، بلغ 492235 شكوى، قد تم حَسم 489920 منها، ويتبقى 2315 شكوى جاري الرد عليها، مشيراً إلى أن "الوزارة" تلقت في عام 2022 فقط، 14845 شكوى، مضيفاً أن معدل إنجاز الشكاوى 100%، وأن متوسط فترة الرد على الشكاوي 27 يوماً.

وأوضح أن هناك فترات قانونية لا يمكن تجاوزها عند ورود أية شكوى طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 تتعلق بإخطارالمنشأة المشكو في حقها بالامتثال في مكتب العمل لسماع أقوال الممثل القانوني عنها ،وكذلك سماع أقوال صاحب الشكوى،ومحاولة الحل الودي بينهما.

وأشار د. مظهر أن البوابة الاليكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تأسست عام 2011، وتم أطلاقها بشكل رسمي عام 2017، بقرار من السيد رئيس الجمهورية.

وجاء في البيان الصحفي أن أعلى نسب شكاوى وردت للإدارات المركزية بالوزارة جاءت كالتالي: الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة في الترتيب الاول،ثم الادارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للسلامة والصحة والمهنية وتأمين بيئة العمل ،والادارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات،ثم الادارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، والادارة المركزية للشئون المالية والادارية، الادارة المركزية للموارد البشرية.

وتطرق البيان الى بعض المعلومات بشأن بوابة الشكاوى الحكومية موضحاً أنه نظرا لحرص الدولة على خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية في التحول الرقمي والذي يهدف إلي رقمنه كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم توحيد جهة لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال إنشاء البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عام 2011 بشكل تجريبي، ونظرا لأهمية بوابة الشكاوى الحكومية وتفاعل المواطنين معها، فقد صدرقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرارالسيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1855 ) لسنة 2017 بتاريخ 17 أغسطس 2017 بشأن "المنظومة"، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين بالوزارات، والتي تهدف الى تقديم الخدمات لهم عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال الى مقر الجهاز الحكومى، وتختص "المنظومة" بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وعلى الجهات المعنية، ويستطيع من خلالها المواطنين تسجيل شكواهم من أي مكان، وفى أي وقت إلكترونيا، وكذلك تَمكُن الشاكين من متابعة تحركات شكواهم حتى وصول الرد النهائي، وكذلك تُمكن جهة الاختصاص من التعرف على الوقت المستغرق فى إنهاء الشكوى، كما أن هناك أكثر من طريقة لتقديم الشكاوى التي تتعلق بالعمل هي: التسجيل من المواطن مباشرة على الموقع الإلكتروني ببوابة الشكاوى الحكومية(http://www.shakwa.eg)،

أو الاتصال على الرقم الساخن (16528)، أو التوجه إلي الشباك الواحد التابع للإدارة العامة لخدمة المواطنين ومقرها ديوان عام وزارة القوى العاملة فى 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، أو التوجه لمكتب العمل المختص التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظات.



البوابة الإليكترونية