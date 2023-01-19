اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القومى للحوكمة يطلق برنامجه التدريبى لقيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية

الخميس، 19 يناير 2023 06:00 م
القومى للحوكمة يطلق برنامجه التدريبى لقيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية المشاركون في البرنامج
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المجموعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبى "قيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية" لعدد 60 قيادة من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة يمثلون نحو 12 جهة.

 

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص المعهد على التعاون مع أعرق الجهات التدريبية والجامعات، وهو ما يأتى ضمن اهتمامات المعهد بمنظومة التدريب وبناء القدرات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.

 

f244280e-bfb7-47d2-9dbc-96f8020c4e72
 

وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبى يشمل فى مرحلتيه التدريب على عدد من الموضوعات تشمل؛ تحليل السياسات العامة، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والقيادة، والإصلاح المؤسسى، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ذات البرنامج خلال 2019 و2020، ومن المخطط أن يتم تنفيذ دفعات اخرى خلال الأشهر القادمة

 من جانبه قال نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد خلال افتتاح البرنامج نيابة عن الدكتورة شريفة شريف؛ أنه يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين بحيث تتم الأولى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار شهرين بواقع يومين تدريبيين بالأسبوع، كما تتم المرحلة الثانية على مدار أسبوع تدريبى بالتعاون مع إحدى الجامعات الدولية الشريكة للمعهد، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات قيادات الصف الثانى للجهاز الادارى للدولة من خلال الشراكات الدولية المتميزة للمعهد وباستخدام أحدث أساليب ومنهجيات التدريب.

 


القومى للحوكمة

وزاره التخطيط

الجامعة الاميركية

المنظمات الديناميكية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة