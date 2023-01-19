القومى للحوكمة يطلق برنامجه التدريبى لقيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية

أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المجموعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبى "قيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية" لعدد 60 قيادة من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة يمثلون نحو 12 جهة.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص المعهد على التعاون مع أعرق الجهات التدريبية والجامعات، وهو ما يأتى ضمن اهتمامات المعهد بمنظومة التدريب وبناء القدرات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.
وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبى يشمل فى مرحلتيه التدريب على عدد من الموضوعات تشمل؛ تحليل السياسات العامة، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والقيادة، والإصلاح المؤسسى، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ذات البرنامج خلال 2019 و2020، ومن المخطط أن يتم تنفيذ دفعات اخرى خلال الأشهر القادمة.
من جانبه قال نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد خلال افتتاح البرنامج نيابة عن الدكتورة شريفة شريف؛ أنه يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين بحيث تتم الأولى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار شهرين بواقع يومين تدريبيين بالأسبوع، كما تتم المرحلة الثانية على مدار أسبوع تدريبى بالتعاون مع إحدى الجامعات الدولية الشريكة للمعهد، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات قيادات الصف الثانى للجهاز الادارى للدولة من خلال الشراكات الدولية المتميزة للمعهد وباستخدام أحدث أساليب ومنهجيات التدريب.
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