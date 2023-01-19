القومى للحوكمة يطلق برنامجه التدريبى لقيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية

أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المجموعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبى "قيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية" لعدد 60 قيادة من القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة يمثلون نحو 12 جهة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص المعهد على التعاون مع أعرق الجهات التدريبية والجامعات، وهو ما يأتى ضمن اهتمامات المعهد بمنظومة التدريب وبناء القدرات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.