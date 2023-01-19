القبض على لص سرق مسجدا فى حلوان

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة إمام مسجد كائن بمنطقة حلوان بالقاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد.

بالإنتقال والفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وتبين قيامه بسرقة (عدد من المواسير النحاسية الخاصة بتكيفات المسجد – عدد من حنفيات المياه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.