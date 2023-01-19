اليوم السابع
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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا للتكتيكات الصغرى والمهارة بالمنطقة الجنوبية

الخميس، 19 يناير 2023 05:18 م
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا للتكتيكات الصغرى والمهارة بالمنطقة الجنوبية القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
 
بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محب حبشى خليل  قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أكد خلالها
على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل المنطقة الجنوبية العسكرية ، مشيراً إلى أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى سيظلوا محافظين على الإستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته .
 
أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان ،وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .
 
وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان ، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان ، مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام ، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان
فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع الكفاءة القتالية على كافة المستويات .
 
كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على قاعدة برنيس البحرية للإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية والجاهزية القتالية بالقاعدة  ، مشيداً بما لمسه من إستعداد قتالى وروح معنوية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية .
 
حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة .

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