الغرفة التجارية ببورسعيد تكثف استعداداتها لافتتاح معرض "أهلا رمضان"

تكثف الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وأعضاء مجلس الإدارة، من استعداداتها، اليوم الخميس، لافتتاح معرض " أهلا رمضان " خلال الأيام القليلة المقبلة داخل "بازار بورسعيد" بشارع النصر، لعرض جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، كما سيتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

ومن جانبه، أشار محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن معرض "أهلا رمضان" يأتي للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين وجودة عالية وكميات كافية تلبي كافة احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض، كما أن بعض المشاركين بالمعرض سيوفرون عدد من السلع الأساسية بأسعار التكلفة.

وأكد على أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، لافتا أن تم إعطاء الأولوية للمصانع المنتجة على أرض بورسعيد، وكبار الشركات القادرة على توفير كميات مناسبة من السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، لافتا أن المعرض سيستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.