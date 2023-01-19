اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطاقة الذرية تحذر من تعرض المحطات النووية الأوكرانية للحوادث في أي لحظة

الخميس، 19 يناير 2023 06:00 ص
الطاقة الذرية تحذر من تعرض المحطات النووية الأوكرانية للحوادث في أي لحظة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
وكالات

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حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، من وقوع حوادث في المحطات النووية الأوكرانية "في أي لحظة"، مشددا على ضرورة عدم المساس بأمنها.

وأضاف: "قد يحدث ذلك في أي لحظة، وفي أي وقت. اليوم قد يكون الوضع هادئا، وقد يبدأ القصف غدا. وعند حدوث قصف أو انقطاع التيار الكهربائي وعدم تبريد المفاعلات يحدث الانهيار".

وقال إنه من المستحيل تقدير احتمال وقوع حادث على سبيل المثال بنسبة 8 من 10، وقد يمكن أن يكون الاحتمال أاوحيانا 0 من 10، وبعد عشر ثوان 10 من 10... ولذلك علينا أن نتحرك الآن.


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