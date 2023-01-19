الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق فعاليات رياضية احتفالا بعيد الشرطة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات رياضية منوعة بمختلف أنحاء المحافظة احتفالا بعيد الشرطة.

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه فى هذا السياق نظمت إدارة رفح دورى خماسى كرة القدم على مستوى مراكز الإدارة ضمن خطة النشاط الرياضى لهذا الشهر احتفالًا بعيد الشرطة المصرية.

وأشار إلى أنه التقت الفرق المشاركة وسط أجواء حماسية للفوز، بإشراف عام من مدير الإدارة تيسير محمد، وانتهت اللقاءات بفوز مركز شباب مدينة رفح على مركز شباب الوفاق بنتيجة 1/0 وحصل على كأس البطولة.

وقال إنه يهدف النشاط إلى بث روح التعاون بين أعضاء الفريق واستثمار أوقات الفراغ فى ممارسة الرياضة، وتوسيع القاعدة الرياضية وجعلها اسلوب حياة بما يعكس بالإيجاب علئ اللياقة الصحية والبدنية لهم، وأحياء دور مراكز الشباب فى جذب المزيد من الأعضاء ممارسة كافة الانشطة الرياضية داخل المراكز.

أضاف إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصرى وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية فى قلوب المصريين.

ولفت إلى أنه يشهد مركز شباب مدينة العريش الدورات الكشفية للكشافة الجوية بالمركز، واشتملت تدريبات اليوم على عمل نماذج كشفية بقيادة عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب وفاطمة جمال مسئول الكشافة بالمركز، ويتضمن برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملى والنظرى عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهى الخلوى، إدارات الأزمات والكوارث.