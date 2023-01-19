وفي سياق آخر ، أضاف أنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و المتعلقة بها قضايا ذات صبغة إرهابية تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب و فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني و حضيرة تابعة لفوج التدخل للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على شخص أبلغت وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلي تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.


وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم .