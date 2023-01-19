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تمكنت السلطات التونسية من إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية وضبطت 34 شخصا، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم " الخميس" - أنه في إطار التصدي لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين و قبلي من ضبط 34 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود البرية خلسة.