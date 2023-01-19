السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات بتهمة حيازة مخدر حشيش وترامادول فى قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، تاجر مخدرات بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تعود أحداث القضية إلى 13 مارس 2022، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى، القبض على هشام.أ، 30 عاما، مقيم نجع حمادى، بحوزته مخدر الحشيش والترامادول، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 3686 لسنة 2022، جنح مركز فرشوط، والمقيدة برقم 1246 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.