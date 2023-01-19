الرئيس السيسى يشيد بمستوى إعداد طلبة الحربية ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشـطـة علـى عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

كما شاهد الرئيس عددًا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكرى.

كما تفقد الرئيس السيسى، عددًا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على حمام السباحة التعليمي ، وميادين اللياقة المطورة ، وميدان الإعداد البدنى المفتوح، وميدان محاكي المعركة الذي شاهد خلاله تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكى الرماية الذى يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين وكذا المرور على ميادين (التحدى / كروس فيت) ، وقسم الفروسية وميدان التحميل.

وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين، كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم وإستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة.