اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحاور الطلاب (إنفوجراف)

الخميس، 19 يناير 2023 01:31 م
الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحاور الطلاب (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. 
 
 
الرئيس
 
شارك الرئيس السيسى طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات 
 
شاهد الرئيس عددا من أنشطة التأهيل العسكرى للطلبة وفق أحدث نظم الإعداد المتطورة 
 
تفقد الرئيس عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت حمام السباحة وميادين اللياقة ومحاكى المعركة 
 
أشاد الرئيس بما لمسه من إعداد راقٍ للطلبة المستجدين وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم 
 
طالب الرئيس الطلاب بالاستعداد البدنى والذهنى المرتفع والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة 
 
أدار الرئيس حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد شمل عددا من الموضوعات المحلية والإقليمية
 
استعرض الرئيس خلال الحوار ما تقوم به الدولة من جهود فى كل المجالات 
 
التقى الرئيس عددا من أسر وأهالى الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم
 
وجه الرئيس التحية والتقدير للأهالى على ما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على حب الوطن

الرئيس السيسى

الكلية الحربية

زيارة الرئيس للكلية الحربية

الكليات العسكرية



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