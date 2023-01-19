جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة (المحافظين) لتقييم آفاق التنمية المحلية، اليوم /الخميس/ بحضور رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس الحكومة ولفيف من الوزراء ومختلف وسائل الإعلام.



وأوضح أن الدبلوماسية الجزائرية حققت انتصارًا كبيرا خلال الفترة الماضية وستظل تدافع عن القضايا العادلة في العالم وهو ما تجلى في نجاح القمة العربية التي استضافتها الجزائر في مطلع نوفمبر الماضي وشهدت أكبر نسبة مشاركة من قبل القادة العرب.



وأضاف أنه بلاده ستعمل بمساعدة الدول العربية هذا العام على أن تنال فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات القمة العربية والتي أكدت على محورية ومركزية القضية الفلسطينية.



وأكد تبون أن دبلوماسية الجزائر تعتمد على سياسة عدم الانحياز وتربطها علاقات جيدة وصداقة مع مختلف الدول كروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.