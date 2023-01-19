الداخلية تضبط 164 قطعة سلاح و381 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (164) قطعة سلاح نارى، (381) قضية مخدرات وتنفيذ (86095) حكم قضائى متنوع.

وشت قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (13 بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى – 11 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (18 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش – الشابو") بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (605) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (26) متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7633) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.