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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 100 نائب لرئيس مجلس الدولة.. بالأسماء

الخميس، 19 يناير 2023 06:27 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 100 نائب لرئيس مجلس الدولة.. بالأسماء مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 12 لسنة 2023 بتعيين 100 نائب لرئيس مجلس الدولة. كما تضمن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي تعيين وكيلين بمجلس الدولة.
 

 


مجلس الدوله

تعيين نواب مجلس الدوله

الرئيس السيسى

رئيس مجلس الدولة

نواب رئيس مجلس الدولة

نائب رئيس مجلس الدولة

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