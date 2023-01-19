الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 100 نائب لرئيس مجلس الدولة.. بالأسماء الخميس، 19 يناير 2023 06:27 م مجلس الدولة كتب أحمد عبد الهادى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 12 لسنة 2023 بتعيين 100 نائب لرئيس مجلس الدولة. كما تضمن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي تعيين وكيلين بمجلس الدولة. مجلس الدوله تعيين نواب مجلس الدوله الرئيس السيسى رئيس مجلس الدولة نواب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة تعرف على آخر موعد للتقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022 الخميس، 19 يناير 2023 10:31 ص شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.. وآخر موعد للتقديم الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:25 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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