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التنمية المحلية تواصل تلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية.. إعرف الشروط

الخميس، 19 يناير 2023 05:00 ص
التنمية المحلية تواصل تلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية.. إعرف الشروط بوابة الوظائف الحكومية
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة التنمية المحلية، اليوم وحتى 8 فبراير المقبل، تلقى طلبات شغل 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، في عدد من قطاعات المستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام"، حيث تتلقى الوزارة الطلبات عبر موقعها الالكترونى.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، الشروط العامة المطلوبة لشغل الوظائف القيادية على النحو التالى:

1. استيفاء نموذج التقدم للوظيفة.
2. الحصول على مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى.
3. أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضاء المواطنين.
4. استيفاء شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
5. يرفق مع الطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.
1. القدرة على القيادة والتوجيه .
2. القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ.
3. القدرة على قيادة فريق العمل.
4. القدرة على إكتشاف الإبتكار والإبداع لدى مرؤوسيه.
5. القدرة على إدارة الوقت.
6. القدرة على خلق صف ثان لشغل الوظيفة.
 
وأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان سابق، أن الوظائف القيادية ستكون للعمل بديوان عام الوزارة وفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفى الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بريد إلكترونى ( ejobs@caoa.gov.eg ( وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg  على أن يتم تحميل المستندات المطلوبة على الموقعين داخل ملف بصيغة pdf  وإرسالها إلكترونيا ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد إنقضاء الميعاد ، كما تم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو : ( 01101732226 ) .

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