التنمية المحلية تواصل تلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية.. إعرف الشروط

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة التنمية المحلية، اليوم وحتى 8 فبراير المقبل، تلقى طلبات شغل 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، في عدد من قطاعات المستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام"، حيث تتلقى الوزارة الطلبات عبر موقعها الالكترونى.



وأوضحت وزارة التنمية المحلية، الشروط العامة المطلوبة لشغل الوظائف القيادية على النحو التالى: 1. استيفاء نموذج التقدم للوظيفة. 1. استيفاء نموذج التقدم للوظيفة.

2. الحصول على مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى.

3. أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضاء المواطنين.

4. استيفاء شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

5. يرفق مع الطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

1. القدرة على القيادة والتوجيه .

2. القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ.

3. القدرة على قيادة فريق العمل.

4. القدرة على إكتشاف الإبتكار والإبداع لدى مرؤوسيه.

5. القدرة على إدارة الوقت.

6. القدرة على خلق صف ثان لشغل الوظيفة.