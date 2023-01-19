التنمية المحلية تبدأ الجزء الثانى من "إعداد قادة المستقبل للعاملين بالمحليات"

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الـ 24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالى، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 73 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات طبقًا لنتيجة الجزء الأول من الدورة. مشيرًا إلى أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية خاصة مع قيام الوزارة بتطوير الحقائب التدريبية بمركز سقارة للتدريب، وفق أحدث البرامج وأساليب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها في نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم علي دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأوضح هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها ابتكار آليات جديدة لجذب الاستثمار في مصر والمستثمرين، وتنمية مهارات القيادة التحويلية، والتعريف بالتنمية السياحية والتنمية البيئية والتنمية المستدامة، واستخدام المعلومات الجغرافية GIS في دراسة التغيرات المناخية والزراعة للمناطق الصحراوية وتطبيقها في المحليات، وإدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها، مثل إدارة أزمة ظهور بقعة زيت في نهر النيل وأزمة هطول الأمطار الرعديه والسيول، والآمن القومي وحروب القرن الـ21 ومواجهه الشائعات، والتميز المؤسسي ونماذجه ومحاوره، بالاضافة إلي التركيز علي أهمية المشاركة المجتمعية والمسئولية المجتمعية في تنفيذ المبادرات التنموية الفعاله، والتطبيق على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكيفية إدارة أصول الدولة، ويختتم الأسبوع التدريبي الأول بمنظومة التحول الرقمي في مصر وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء.

ووجه الوزير القائمين علي تنفيذ الدورة بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، لافتًا إلي أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 4 ديسمبر 2022 واستمرت لمدة 3 اسابيع.

وقال وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الـ 24 سيتضمن أيضًا 3 دورات تدريبية وهي دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية ولجان المتابعه في مجال القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية للأسبوع الثاني علي التوالى، ويستفيد من تلك الدورات 86 متدربًا من جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة " تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة " يستفيد منها 28 متدرب من العاملين بإدارات أملاك الدولة، وتركز الدورة علي التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المنظمة لها وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وكذا شروط وضوابط تملكهم للعقارات وفقًا لأحكام القانون 230 لسنة 1996، وإجراءات تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أى أغراض أخرى، والتعرف علي المشاكل والمعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة، وأهمية وأستخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، كما تتضمن الدورة أيضًا العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الاخرى، ولجنة استرداد اراضي أملاك الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة " تطوير مهارات المراكز التكنولوجية ولجان المتابعة في مجال القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية "، تهدف إلى دعم جهود الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتتضمن الدورة التعريف علي عدة قانونين منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الاشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية علي قوانين المنفذة اليوم.

وعلى جانب آخر.. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 19/1/2023 بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هم : الويب ونظم المعلومات الجغرافية، وإعداد دراسات الجدوي وإدارة الاصول وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، واستفاد من هذه الدورات 79 متدربًا من جميع المحافظات، فيما انتهت دورة تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة، والتي استفاد منها 48 متدرب من محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والإسماعيلية.



الدورات التدريبية



الدورة التدريبية لإعداد قادة المستقبل



جانب من الدورة التدريبية



جانب من دورة إعداد قادة المستقبل