التعليم توجه المديريات بضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتصدى للغش

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضبط اللجان وختم أوراق الأسئلة بختم اللجان والتصدى للغش، خاصة بعد تداول أسئلة الامتحان فى مادة اللغة العربية أمس الأربعاء على جروبات الغش، مشددة على أن ضبط لجان السير يساهم فى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مديرى المديريات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

ووجه الوزير بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين، خاصة واضعي الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

كما وجه الوزير بوضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الاسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.