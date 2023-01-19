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التعليم: إعلان نتيجة الرابع والخامس الابتدائى للترم الأول فى شكل ألوان

الخميس، 19 يناير 2023 10:00 ص
التعليم: إعلان نتيجة الرابع والخامس الابتدائى للترم الأول فى شكل ألوان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي فى شكل ألوان، مشددة على ضرورة مراجعة نتائج الطلاب بدقة وسرية وإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين لدرجة الطالب فى امتحان الترم وتحويلها إلى ألوان.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى :

 

- اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

 

- اللون الأخضر : يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

 

- اللون الأصفر : يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

 

- اللون الأحمر : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50"

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى :

 

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.

 

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.


التربية والتعليم

نتيجة الفصل الدراسي الأول

نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي للترم الأول

اخبار مصر



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