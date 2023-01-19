"التضامن" تطلق سلسلة ملتقيات بعنوان "مصر أمانة" فى ميت غمر بالدقهلية‎‎.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

أطلقت اليوم الخميس، مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، سلسة ملتقيات " مصر أمانة " ، والتي تأتي في اطار الاهتمام برفع درجة الوعي لدي المواطن والاهتمام بأهم القضايا المجتمعية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ولجنة منظمات العمل الاهلي لمكافحة الفساد، والتي انطلقت من مركز ميت غمر بالدقهلية.

وتهدف الملتقيات للعديد من المحاور وأهمها مناهضة العنف والإرهاب والتطرف الفكري، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتناول جهود الدولة لتحقيق الحماية والرعاية والتنمية المستدامة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة مع مؤسسات الدولة لتحقيق أوجه التنمية، ومناهضة الشائعات التي تنال من استقرار الدولة ، والتوعية بمخاطر الفساد وتأثيرة على التنمية المستدامة.

و ستنفذ هذه الملتقيات وفق جدول زمني يستهدف العديد من مراكز المحافظة للتوعية بتلك القضايا.