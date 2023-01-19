الانتهاء من أعمال تنظيف 37 عمودا من أعمدة صالة أعمدة معابد الكرنك بمحافظة الأقصر

كتب محمد أسعد

انتهي فريق العمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار من أعمال تنظيف وإزالة الإتساخات من 37 عمودا من صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، ما يأتي في إطار مشروع ترميم معابد الكرنك.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام المجلس الأعلى أن أعمال التنظيف والترميم جاءت بأيادي مصرية خالصة عن طريق مرممي المجلس الأعلى للآثار والذين نجحوا في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية لأول مرة عن طريق إزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبري بالمعبد.

أعمال الترميم

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية، بما يعمل على خلق أنماط سياحية متنوعة، خاصة وأن شرائح السائحين الذين لديهم شغف لإستكشاف الحضارة والآثار المصرية هى أكثر الشرائح التي لها طلب على زيارة المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو 2021 حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولي منه والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لعدد 16 عمود، ثم أستأنف العمل في أغسطس الماضي.