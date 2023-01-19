الأنبا يواقيم يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة مار جرجس بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، وأقيم صلوات اللقان وقداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب القبطي.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، صلوات طقس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد، الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقى، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات صلوات طقس اللقان وقداس العيد، والتي انتهت في الساعات الأولى من يوم العيد.

يشار إلى أن الاحتفال بعيد الغطاس يتضمن «صلاة اللقان» قبل القداس الإلهي، والتي تقام ثلاثة مرات في السنة، وهم عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل ويحتفل الأقباط بعيد الغطاس، بأكل القلقاس والقصب وإضاءة الشموع بقشر البرتقال.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.

ويحتفل أقباط محافظة الأقصر، بعيد الغطاس المجيد، والذى يعد أحد الأعياد السيدية الكبري التي تخص السيد المسيح، فيما يحرص الأقباط على ممارسة الطقوس المسيحية الدينية والشعبية التاريخية، مثل تناول بعض الأكلات التاريخية المحببة لدى المسيحيين في هذه المناسبة، فضلًا عن إقامة مظاهر الاحتفالات والصلوات داخل الكنائس والأديرة.

ووسط فرحة عارمة من الأطفال الصغار بالعيد قاموا بشراء أعواد القصب واليوسفي والبرتقال والشموع بداخلهم وصنعوا منها أشكال وهدايا للزينة، كما يرددون أنغام عيد الغطاس المجيد، وتعد «البلابيصا» والقصب مع القلقاس، هي من أساسيات احتفالات عيد الغطاس المجيد، الذي يحتفل به أقباط مصر، الليلة ومن هذه العادات الشعبية والفلكلورية للغطاس «البلابيصا»، ومنها ما يحرص عليه الأقباط حتى الآن، رغم التقدم التكنولوجى حيث إنه كما يشتهر عيد الغطاس ببعض الأكلات.



الأنبا يواقيم يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بأرمنت



الأنبا يواقيم يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة مارجرجس بأرمنت



الأنبا يواقيم يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس



صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات



صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة مارجرجس بأرمنت



فعاليات صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة مارجرجس بأرمنت



