الأقصر تشهد افتتاح المعرض السادس ضمن معارض أهلا رمضان بالقرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، افتتاح المعرض السادس ضمن معارض "أهلا رمضان" وذلك فى مدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وافتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، معرض أهلا رمضان وضد الغلاء بمدينة القرنة أمام معدية الأهالي، حيث يعتبر ذلك المعرض السادس من سلسلة المعارض المستهدف إقامتها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 - 30% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك بمشاركة الغرفة التجارية بالأقصر والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، حيث يتم العمل من الجميع بمجهودات كبيرة من رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات، لدعم المواطنين فى مدن وقرى محافظة الأقصر عبر إقامة معارض "أهلا رمضان ضد الغلاء"، وذلك بتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، والتي سوف تستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر،، أنه يتضمن المعرض لحوم بلدي سعر الكيلو 140 جنيه، وكيلو السكر من 14.5 حتى 16.5 جنيه، وأرز معبأ 14.5 و15 جنيه، وأرز فاخر 18 جنيه، وأرز سائب 12 جنيه، ودقيق معبأ 15 جنيه، وزيت لتر 45 جنيه، وزيت 650 مل 32.5 جنيه، وجميع البقوليات من فول وعدس وفاصوليا وفول مجروش وغيرها وجميع السلع بها تخفيضات حقيقية.























