اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 19 يناير 2023 02:34 م
اصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 12 شخصا إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من كارته الصحراوى، أسفر عن وجود إصابات.
 
علي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة وتبين إصابة 12 عاملا كان في طريقهم الي المزارع، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي كافة الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربى.

 


مديرية الامن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة