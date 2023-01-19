اصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من كارته الصحراوى، أسفر عن وجود إصابات.

علي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة وتبين إصابة 12 عاملا كان في طريقهم الي المزارع، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي كافة الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربى.