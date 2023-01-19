اليوم السابع
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استمرار حبس شخص نقب عن الآثار داخل منزله فى منشأة ناصر

الخميس، 19 يناير 2023 11:11 ص
استمرار حبس شخص نقب عن الآثار داخل منزله فى منشأة ناصر التنقيب على الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى دائرة القسم. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم  شرطة منشأة ناصر) حال قيامه بالتنقيب  عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق  10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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