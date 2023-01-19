استعدادات مكثفة لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على كافة مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الجهات المعنية على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة مع خفض المناسيب بالترع والمصارف طبقاً لما هو معمول به في هذا الشأن.
كما وجهت نائب محافظة البحيرة برفع درجة الاستعداد والمتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا التعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.
ويذكر أن محافظة البحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتم الدفع بماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفورى ورفع تراكمات المياه على الفور.
كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات.
وفى سياق متصل، كثفت الاجهزة التنفيذية من جهودها المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك تم مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.
كما تم مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
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