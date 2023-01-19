استعدادات مكثفة لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالبحيرة

ويذكر أن محافظة البحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتم الدفع بماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفورى ورفع تراكمات المياه على الفور.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات.

وفى سياق متصل، كثفت الاجهزة التنفيذية من جهودها المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك تم مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما تم مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.