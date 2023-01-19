وذكر المكتب - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سى بى إن) الفلبينية - أن أكثر من 1.6 مليون شخص تضرروا جراء سلسلة من المنخفضات الجوية تأثرت بها البلاد منذ الثاني من يناير الجاري، من بينهم 12 مصابا و7 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، في حين نزح أكثر من 266 ألف شخص بسبب الفيضانات بعد اضطروا للفرار من منازلهم.

وأوضح المكتب أن السكان النازحين والمتضررين يشملون 13 منطقة في أنحاء جزر "لوزون" و"بيسايا" و"مينداناو" .. مشيرًا إلى أن نحو 1672 منزلًا دمروا، كما تضرر 18 طريقًا و14 جسرًا.