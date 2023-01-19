إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.